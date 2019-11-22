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  4. Врач умерла от инфаркта из-за отказа в госпитализации в Твери

Врач умерла от инфаркта из-за отказа в госпитализации в Твери

, 21:19 Эфирная новость 395

46-летней женщине вместо госпитализации предложили отдохнуть дома и выпить сладкий чай.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин, 5-tv.ru

В Твери разбираются в причинах смерти 46-летней женщины. Она 20 лет проработала медиком в больнице и, почувствовав себя плохо, сразу обратилась к своим же коллегам. Но вместо госпитализации ей предложили отдохнуть дома и выпить сладкий чай. Только после смерти выяснилось, что пациентка на ногах перенесла несколько инфарктов. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин продолжит. Подробности в репортаже.

Шамсидин Азизов с трудом сдерживает слезы. Мужчине до сих пор очень тяжело поверить в произошедшее. У его супруги Нины Азизовой врачи несколько раз за один день не смогли диагностировать инфаркт. Если бы не это, женщину удалось бы спасти. Приехавшая на вызов бригада застала ее в подъезде, теряющую сознание.

«Приехала скорая помощь, и в этот момент дочка спрашивает — а у вас есть носилки? Какие носилки? Нет никаких носилок. Найдите кого-нибудь и поднимайте, как хотите», — рассказывает Шамсидин Азизов.

Но медиков состояние пациента не смутило: они заставили ее самостоятельно подниматься по лестнице в квартиру на третий этаж. Уложили больную на диван, померили давление, дали глицин, изучили историю болезни. И порекомендовали лечиться дома. Сладким чаем.

«Дочка говорит: ну как же, человеку плохо… Пускай полежит. Чаю дайте», — вспоминает Шамсидин Азизов.

Дочь Нины Азизовой рассказывает, что перед вызовом скорой на дом они с матерью самостоятельно ездили в городскую больницу на такси. Алена на каталке самостоятельно возила умирающую мать от одного врача к другому: в госпитализации отказали терапевт, невролог.

Отправились к кардиологу — он, изучив результаты анализов крови, констатировал: женщина, которая находится в полубессознательном состоянии, просто перенервничала, или это такая реакция на погоду. Сейчас Алена удивляется — почему не порекомендовал приложить подорожник?

«Он сказал, что не нужно госпитализировать. Вот приезжайте утром, делайте рентген», — говорит Алена Азизова.

Утром следующего дня женщины не стало. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть. Но, даже узнав об этом, кардиолог Михаил Стрыгин, который отказал в госпитализации Азизовой, по-прежнему уверен в своих методах диагностики.

В результате вскрытия выяснилось, что Нина Азизова перенесла сразу несколько инфарктов на ногах, пока ее дочь пыталась уговорить врачей помочь. Более того, в этой самой больнице женщина проработала почти 20 лет. Теперь ее муж и дочь намерены добиться, как минимум, отстранения равнодушных медиков от исполнения обязанностей. Не из мести, а из-за опасений за других пациентов.

Заведующая отделением, в котором когда-то работала Нина Азизова, написала посмертную характеристику: об отзывчивости, внимании к пациентам, и о том, как ее уважали сотрудники больницы. А вот почему эти сотрудники бросили коллегу умирать, скорее всего ответят другие специалисты — из Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи петербургской поликлиники не помогли мужчине, упавшему перед медучреждением.

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