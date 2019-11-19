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  4. Видео: врачи петербургской поликлиники не помогли мужчине, упавшему перед медучреждением

Видео: врачи петербургской поликлиники не помогли мужчине, упавшему перед медучреждением

, 16:21 | Валентин Черников Видео 108

Местная жительница умоляла медиков помочь человеку, которому стало плохо. Но ей лишь посоветовали вызвать скорую.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Персонал петербургской поликлиники № 38 не пришел на помощь человеку, которому стало плохо у крыльца учреждения. Об этом рассказала очевидец событий по имени Елена. Утром на Кавалергардской улице у прохожего случился приступ, он упал рядом со входом в медучреждение.

«Шла в поликлинику на прием к врачу. Перед входом лежит мужчина. Побежала в регистратуру. Говорят: «Вызывайте скорую». А если она не успеет? Может (человеку — Прим. ред.), надо нитроглицерин положить под язык? «Мы не выходим“», — рассказала дама.

После этого Елена побежала к заместителю главрача и в приемную главного врача. Везде ей ответили то же самое.

«Стучалась ко всем замам. Говорила: «Ну, выйдите, человек умирает!» Как же так, вы же рядом, в двух шагах? А если вы будете на его месте?» Потом приехала «скорая»», — вспоминает Елена.

Приехавшие врачи скорой помощи забрали человека с крыльца. Состояние его неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 60% россиян недовольны качеством здравоохранения. Об этом заявили на совещании Госсовета при президенте РФ Владимире Путине.

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