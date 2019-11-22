Знаменитые борцы приехали в спортивную секцию самбо в Орловскую область

В небольшое село Орловской области прибыли звезды спорта. Такого в районе еще не видели никогда. Знаменитые борцы приехали на открытие новой секции самбо. Корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев побывал на первом занятии. Подробности в репортаже.

Кажется, Илья до сих пор не поверил, что это не сон. Он давно хотел заниматься самбо, но ехать до ближайшей секции несколько часов. А тут татами — в пятнадцати минутах езды от дома. Да еще и на открытие собрались именитые борцы России. Для новичка — спортивное вдохновение на годы вперед.

«Я хочу защищать своих близких родных любимых. Это в первую очередь. Также для защиты самого себя. Спорт — это важно для нашей жизни. Спорт — это жизнь», — говорит Илья Грезив.

Борцовский зал в маленьком селе Кривцово-Плота — станет точкой притяжения начинающих спортсменов со всего района. Секции самбо здесь не хватало всегда и это нужно было исправить, говорит генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. Для него Кривцово-Плота — это малая родина. Будущий офицер учился в школе, которой теперь помогает.

«2 июня 2012 года — 23 сентября 2016 года. Хотелось бы чтобы кто-то из этого клуба прославил нашу страну в спорте, в экономике, пусть будут хорошие врачи, полицейские, но я знаю одно если ребята будут заниматься самбо. Будут конкурентноспособнее, чем их сверстники. И в этом заключает то что нас нужна здоровая нация, которая будет прославлять нашу страну Россию», — заявил член попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин.

Создать целую систему подготовки самбистов по всей стране. Помочь самородкам из глубинки на пути от первого занятия борьбой до восхождения на пьедестал. Две тысячи девятнадцатый — год самбо в России должен стать началом истории будущих чемпионов.

«Показать, что любой ребенок, где бы он не учился. В деревенской школе, на селе, в большом мегаполисе он имеет право позаниматься нашим единоборством. Мы им должны заниматься. Это одно из лучших единоборств», — рассказал президент Общероссийской ФСО организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев.

Броски, удушающие и болевое приемы, а еще ударная техника — превосходное сочетание, которое делает стиль самбо универсальным. Отцы основатели — Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов — создали целую науку. Объединив самое эффективное в единоборствах народов советского союза. Добавив к этому приемы из японского дзюдо. Так самбо стало интернациональным видом спорта.

«Слово „Самбо“ расшифровывается как самозащита без оружия. Впервые, как вид спорта, он появился 16 ноября 1938 года, когда был подписан приказ о создании вида спорта такого. Самбо для нас — это не просто вид спорта, это идеология. Идеология воспитания подрастающего поколения», — отметил заместитель директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Сергей Громов.

Прошлый стал для Самбо юбилейным — 80 лет. Но в истории этого вида спорта началась новая яркая глава. Русскую борьбу включили в список олимпийских дисциплин. У этих школьников есть шанс попасть в сборную страны.

Для самбиста не важно на сколько большой соперник. Главное — техника. Красота — страшная сила. Об этом не понаслышке знает Ирина Заблудина чемпионка России и Европы по Дзюдо.

«Когда закладываешь это зернышко — прививаешь любовь к спорту. Это очень важно для детей! Чтобы они увидели, прочувствовали, увидели даже спортсменов, которые добились высоких результатов чтобы у них загорелись глаза», — заявила Заблудина Ирина.

Первое занятие и сразу со звездой дзюдо — лучшего подарка для новичков и не придумаешь. Путь маленьких спортсменов к золотым медалям стал на тренировку ближе.