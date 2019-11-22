Маленький мальчик в футболке с надписью на русском языке «Я люблю Питер!» растрогал легендарного футболиста Диего Марадону. Ребенок поддержал своего кумира в тот момент, когда тот чуть было не покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Хухуй.

Видеоролик, на котором мальчик с плакатом в руках скандирует «Десятый, вернись» (Десятый — это игровой номер Марадоны), футболист выложил на своей странице в Instagram. Он также поблагодарил других фанатов за поддержку и сообщил, что остается в клубе, поскольку противоречия с руководством улажены.

«Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря всем вам мы наконец обрели единство клуба. Я надеюсь, что руководство выполнит данные мне обещания об усилении состава. Спасибо вам за ваши сообщения, за поддержку, за вчерашнюю мобилизацию при 50-градусной жаре. И за маленького мальчика, который попросил меня: «Десятый, вернись», — написал под видео Марадона.

Instagram @maradona

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неадекватном поведении Диего Марадоны на Чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил в России.