Брэд Питт сможет увидеться с детьми

Экс-супруга Брэда Питта сделала актеру неожиданный подарок. Анджелина Джоли разрешила ему провести с детьми большие выходные — по случаю Дня Благодарения. С Питтом проведут с целых четыре дня в его доме в Лос-Фелис 15-летний Пакс Тьен, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен. Об этом сообщает издание «New Idea» со ссылкой на близких пары.

Однако к звездному папе не сможет присоединиться старший сын Мэддокс, который сейчас учится в Корее в университете. Кроме того, отец и сын находятся в ссоре.

Такая щедрость от бывшей супруги стало полной неожиданностью для Питта. Последнее время их отношения были мягко говоря натянутыми. Ранее Джоли в одном из интервью пожаловалась на бывшего супруга, что он, якобы мешает ей жить так, как она считает нужным. По словам актрисы, она вынуждена оставаться в Калифорнии с детьми только из-за того, что Брэд «пожелал там поселиться», сообщает сетевое издание «7 Дней.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брэда Питта заметили в компании молодой актрисы.