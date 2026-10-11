День рождения через одно место: чем Гарик Харламов потушил свечу на торте дочери

Дочери Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук Алисе исполнился месяц

В семье юмориста Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук праздник — их дочери Алисе исполнился месяц. В честь этого события звездные родители приобрели милый маленький тортик с надписью «сладкой булочке», украсили его одной свечкой и задули ее необычным способом. Соответствующее видео опубликовано в личном блоге Харламова.

Исходя из возраста малышки, неделю-две назад мама и папа имели счастье познакомиться с так называемыми газиками. Может быть, поэтому Алису поднесли к торту именно той стороной, из которой эти газики выходят, и свеча погасла с соответствующим звуком. Держал девочку довольный отец-юморист в кепке, на которой написано: «Не смешно».

Подписчики шутку оценили и сочли очень милой. Один из фолловеров предложил сохранить видео и спустя годы показать на Алисиной свадьбе.

«Первая травма от бати, добро пожаловать»;

«Принцессы тоже пукают, особенно маленькие»;

«Покажите ей лет в 15»;

«Она вам этого не простит»;

«В сугроб не бросайте главное», — писали комментаторы.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями 10 сентября. Для 33-летней актрисы это первый ребенок, для ее 45-летнего супруга — второй. От предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус у него есть 12-летняя дочь Анастасия.

Харламов и Ковальчук познакомились на съемках фильма «Гусар». В июне 2024 года они расписались, а в августе того же года сыграли свадьбу. В марте 2026 года информация о беременности Ковальчук появилась в СМИ, однако пара ее не подтверждала.

Тайну выдал коллега комика Денис Дорохов на премии «Новое Радио AWARDS» — проговорился журналистам, подчеркнув, что «все это пока втайне», но пол ребенка не назвал. Когда Ковальчук уже родила Алису, Дорохов и Азамат Мусагалиев в очередном выпуске их совместного шоу публично объяснили отсутствие Харламова на съемках — по уважительной причине.

Ранее, писал 5-tv.ru, модель Анастасия Решетова рассказала, как проходит ее вторая беременность. Из-за сильного токсикоза она перенесла свадьбу, назначенную на конец сентября. О скором пополнении Решетова сообщила 30 сентября, однако имя отца ребенка все еще неизвестно широкой публике.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.