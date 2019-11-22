Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве

Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.

«Легенды Ретро FM» в этом году проходят в юбилейный пятнадцатый раз. Поэтому организаторы постарались пригласить знаковых звезд, которых больше всего любит аудитория. Ротару оказалась в числе тех артистов, которые, уверены устроители концерта, стали настоящими символами своего времени.

«София Ротару — абсолютная легенда и суперзвезда отечественной эстрады, поэтому вполне естественно, что 14 декабря она станет хедлайнером главного ностальгического шоу страны в юбилейный год и споет свои главные хиты. Мы давно дружим, впервые София Михайловна выступила на фестивале „Ретро FM“ еще в 2007-м и все до сих пор вспоминают ее эффектный выезд на сцену на мотоцикле», — рассказал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом.