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Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве

, 15:57 | Анастасия Игонина Фото 316

София Ротару станет хедлайнером шоу «Легенды Ретро FM». Об этом сообщили на радиостанции, курирующей проект.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.

«Легенды Ретро FM» в этом году проходят в юбилейный пятнадцатый раз. Поэтому организаторы постарались пригласить знаковых звезд, которых больше всего любит аудитория. Ротару оказалась в числе тех артистов, которые, уверены устроители концерта, стали настоящими символами своего времени.

«София Ротару — абсолютная легенда и суперзвезда отечественной эстрады, поэтому вполне естественно, что 14 декабря она станет хедлайнером главного ностальгического шоу страны в юбилейный год и споет свои главные хиты. Мы давно дружим, впервые София Михайловна выступила на фестивале „Ретро FM“ еще в 2007-м и все до сих пор вспоминают ее эффектный выезд на сцену на мотоцикле», — рассказал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом.

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