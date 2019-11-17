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Внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом

, 17:33 | Сергей Зеленский Видео 86

18-летняя София в своем плотном графике находит время для регулярных тренировок.

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Фото, видео: Instagram @iamsofiaeve

Внучка и тезка Софии Ротару помимо работы в модельном бизнесе и занятиями музыкой увлеклась теперь весьма не девичьим видом спорта — боксом.

18-летняя София Евдокименко уже стала лучшей моделью Mercedes-Benz в Киеве, записала несколько песен, перебралась в Нью-Йорк, где у нее начались романтические отношения с французским бизнесменом Марко Дюменилом, пишет Дни.ру.

Однако Соня в своем плотном графике выкраивает время для тренировок с персональным тренером по боксу. Она не раз заявляла, что поддержание себя в хорошей спортивной форме является для нее приоритетом. К примеру, первый свой гонорар в США она потратила именно на занятия спортом.

Стоит отметить, что София не кичиться своей знаменитой бабушкой, а сама выстраивает карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист в пух и прах раскритиковала образ внучки Ротару.

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