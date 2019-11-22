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  4. Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

, 17:41 | Сергей Зеленский Видео 81

Беглый бизнесмен на родине обвиняется в мошенничестве на миллиарды рублей.

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Фото, видео: Генпрокуратура России, 5-tv.ru

Польские власти экстрадировали в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в махинациях на миллиарды рублей. Как сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной, беглому бизнесмену вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, в сфере кредитования, а также невыплата заработной платы.

По версии следствия, в 2011 году принадлежащая Чернякову корпорация «Космос» получила более 28 миллионов рублей на строительство Академии дзюдо в Зеленограде. Однако объект был сдан с недоделками, а акты о приемке выполненных работ, как считают следователи, Черняков подделал.

Кроме того, с 2011 по 2012 годы он получил у «Банка Москвы» (в настоящее время — «БМ-банк») кредиты на общую сумму 14 миллиардов рублей, в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, выступив по ним личным поручителем, однако вскоре перестал их обслуживать.

Еще одно обвинение касается того, что с 2013 по 2014 год Черняков не полностью выплачивал своим работникам — около 1,2 тысячи человек — зарплату. Общая сумма долга превышала 183 миллиона рублей. Причем тогда же он похитил у НПО «Космос» почти 2,9 миллиарда рублей и перевел их на счета аффилированных предприятий — якобы для погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Бизнесмен был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и был задержан в Польше в декабре 2017 года. В октябре окружной суд Варшавы разрешил выдать его России, а сам Черняков заявил, что желает экстрадиции на родину.

До этого он скрывался то в Германии, то в Великобритании, то в Италии. На Туманном Альбионе он был признан банкротом по требованию Банка Москвы, и у него было изъято все имущество — от роскошного автомобиля Rolls Royce до домашней утвари. Вырученная сумма составила более 300 тысяч фунтов стерлингов и была отдана взыскателю. Также Черняков лишился «дачи» во Флоренции, которую оценили в 47 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главу петербургского «Водоканала» Евгения Целикова отправили под домашний арест, он подозревается в мошенничестве на один миллиард рублей.

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