Экс-главу петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Экс-гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд. Бывшего топ-менеджера подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

По версии следствия, хищение средств Водоканала началось в 2011 году. Предприятие заключило договор на электроснабжение с ООО «Развитие и инвестиции». В результате Водоканал нес убытки, а его потери возмещались за счет средств из бюджета. Общая сумма ущерба на данный момент оценивается в один миллиард рублей.

Соучастником Целикова был генеральный директор энергосбытовой компании Алексей Малеев, который скрылся от следствия. Из-за этого следователь опасается, что Целиков может поступить также, поскольку по месту регистрации долго не проживает, где именно находятся пропавшие деньги — неизвестно.

«Целиков может их использовать для того, чтобы уйти от следствия. Может воспрепятствовать расследованию дела, уничтожить улики. На свободе он имеет достаточно солидные финансовые и административные ресурсы. Просим заключить под стражу, более мягкую меру пресечения считаем невозможным», — заявил представитель следствия.

Сам Евгений Целиков заявил, что не понимает сути обвинения.