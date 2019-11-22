«Мы были вместе»: Безруков рассказал о спектакле в стиле 70-х по Шукшину

Сергей Безруков рассказал о спектакле «Энергичные люди», премьера которого состоится в марте 2020 года — режиссером стал сам актер. Пьеса поставлена по мотивам одноименной сатирической повести Василия Шукшина — в 2019 году исполнилось 90 лет со дня рождения писателя.

Специально для постановки была воссоздана целая квартира — такая, какие были у советских граждан в семидесятых годах. Жанр у «Энергичных людей» необычный — караоке-спектакль. Как оказалось, такой формат Безруков придумал сам, стремясь создать единое целое из зала и актеров.

«Мне захотелось объединить и артистов, и зрителей, в таком новомодном течении. Все поют. Пели всегда! За столом пели песни. Сейчас есть традиция есть петь в караоке. Вообще человек свойственно петь, когда ему хорошо», — рассказал Сергей 5-tv.ru.

Постановка полностью оправдывает свое название, убежден режиссер. По его мнению, посмотреть спектакль стоит тем, кто хочет проникнуться динамичным духом семидесятых — вместе со зрителями труппа исполнит и легендарную Venus, которую вся страна называет «Шизгара», и российские культовые композиции.

«Это спектакль для тех, кто любит рок-н-ролл. Здесь постоянный ритм, и ансамбль на сцене. Для меня важно, что здесь энергичные люди на сцене», — объясняет Безруков.

При этом главный посыл постановки — вовсе не о советском периоде и не о политике. Главное, о чем должен вспомнить зритель, увидев «Энергичных людей» — это чувство единства, которое испытывали друг к другу жители республик.

«Кто-то скажет — ностальгия по СССР. Нет! Ностальгия по отношению друг к другу, когда люди разных национальностей жили вместе, сообща, ездили друг к другу в гости. Мы были вместе», — резюмирует артист.

Официальная премьера спектакля «Энергичные люди» пройдет в марте 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Безруков принял участие в проведении Международного большого детского фестиваля в Петербурге.