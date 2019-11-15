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Лауреатов Международного большого детского фестиваля наградили в Петербурге

, 20:20 | Сергей Зеленский Видео 14

Победители получили в том числе правительственные награды.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

В Петербурге прошла торжественная церемония закрытия II Международного большого детского фестиваля. Масштабное мероприятие стартовало в Москве 13 ноября, а завершилось 15 ноября на территории общественного пространства «Севкабель Порт».

Как рассказал 5-tv.ru актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков, уникальность этого фестиваля заключается в его мультижанровости.

По словам артиста, мероприятие вобрало в себя все искусство для детей — не только драматический, музыкальный, кукольный театры, но и мюзиклы, цирк, анимацию, кино.

Более того, победителей выбирало детское жюри.

«Это наше ноу-хау: 15 детей разного возраста от пяти до 14 лет оценивают и выбирают лучшего из лучших. Интересно, насколько дети будут оценивать искусство, созданное для них», — отметил актер.

Однако не только подрастающее поколение ставило свои оценки.

«Будем еще вручать правительственные награды. Это уже денежные премии за лучшую постановку спектакля для детей по отечественной классике», — добавил Безруков.

Эти призы вручила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на курорте «Игора» под Санкт-Петербургом прошел уникальный фестиваль для современных детей и их родителей ТРЕНD.

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