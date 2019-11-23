«На лице выросло»: Рыбин рассказал, что к нему вернулся рак

Музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, что онкологическое заболевание вновь вернулось в его жизнь. Об этом он сообщил в шоу Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1».

Рыбин впервые рассказал о диагнозе около года назад. У музыканта и его жены Натальи Сенчуковой диагностировали базалиому — базально-клеточный рак кожи.

«На лице выросло. Сделали одну операцию, удалили. Через буквально три месяца — то же самое, но еще больше. <…> Начали лечить лучевой терапией. Вылезло в другом месте. Удалили. Опять лучевая терапия, еще сеансы были. Опять вылезла», — цитируют музыканта Дни.ру.

По его словам, после лечения болезнь отступила, но недавно снова вернулась. Злокачественное новообразование появилось на макушке. Артист заверил, что рак поддается лечению. Он также признался, что готов к наихудшему исходу.

«Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен, проблем у семьи не будет», — шокировал всех Рыбин, добавив, что уже распланировал свои похороны.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Виктор Рыбин рассказал о своем первом браке и смерти отца. Тот совершил самоубийство в 33 года.