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Виктор Рыбин рассказал о первом браке и смерти отца

, 14:25 | Мия Субботина 408

Музыкант пришел в гости к телеведущему Борису Корчевникову, которому рассказал о личных жизненных драмах.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о смерти отца и своем первом неудачном браке в шоу Бориса Корчевникова. Музыкант поделился, что ему было всего семь лет, когда отец ушел из жизни. Ему было всего 33 года.

«Отец лежит, но около него почему-то нет крови. Это было самоубийство. Я помню, родители часто ругались. Отец, как я понимаю, хотел напугать мать, но не рассчитал. Он был нормальным мужиком, хорошим», — отметил певец.

По словам артиста, мама не любила заводить разговоры на тему смерти отца. Сам Рыбин не винит мать в произошедшем. По его воспоминаниям, она сильно переживала эту трагедию.

Также музыкант рассказал о первом браке. В 18 лет он женился на девушке по имени Екатерина, которая также только отпраздновала совершеннолетие. Через год после свадьбы они уже развелись. По словам артиста, это был брак малолеток.

«Она была москвичкой. А я получил распределение служить на Камчатку. Она приехала ко мне и была просто в шоке. Ну и я там попивать еще начал. В итоге она взяла билеты и тайком улетела домой. Я очень расстроился, подделал командировочное удостоверение и полетел в столицу. Типа ее возвращать. Приехал домой, поговорили. И вдруг она что-то перепутала и назвала меня Колей. Оказалось, что у нее уже есть Коля», — рассказал музыкант.

Для певца это стало трагедией и ужасом. Он не знал, что делать.

«Я поехал к себе домой в Долгопрудный. Спросил маму, что мне делать. Она мне сказала, что таких в моей жизни еще будет много. Попросила сильно не переживать», — сказал Рыбин.

Помогли справиться с личными переживаниями друзья. Один приятель, который уже трижды в жизни разводился, попросил музыканта не отчаиваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктор Рыбин признался, что Сенчукова была влюблена в Маликова.

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