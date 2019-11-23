  1. Пятый канал
  4. «Явно в разводе»: Вера Брежнева перестала отрицать расставание с Меладзе

«Явно в разводе»: Вера Брежнева перестала отрицать расставание с Меладзе

, 2:35 | Игорь Рязов Фото 791

Экс-участница группы «ВИА Гра» рассмеялась от призыва посвятить свое время семье, а не концертам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ververa

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе. Неоднозначный комментарий она оставила на своей странице в Instagram в ответ на наблюдение одной из подписчиц.

Накануне Брежнева выложила несколько прошлогодних фотографий в фиолетовом купальнике. Она призналась, что эти снимки и новая песня помогают ей пережить наступившие морозы.

«Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в минус шесть (градусов по Цельсию — Прим. ред) и кайфовать от нового трека „Пой и танцуй“» — написала певица.

В комментариях одна из подписчиц заявила, что не смогла найти на странице Брежневой в Instagram совместные фото с Меладзе. Это привело ее к мысли об их расставании, пишет «Экономика сегодня». Знаменитость не стала переубеждать пользовательницу.

«Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — написала обеспокоенная поклонница.

«Вас это так волнует?» — многозначительно ответила ей Брежнева с несколькими скобочками в конце, означающими улыбку.

Ответ не успокоил, а еще больше взволновал поклонников пары. Так как раньше Брежнева раньше категорично отрицала факт какого-либо конфликта в семье, а сейчас перестала.

Instagram @ververa

Другая пользовательница призвала экс-солистку «ВИА Гры» отвлечься от концертной деятельности ради сохранения семьи.

«Вера, займитесь семьей, заканчивайте ваши концерты», — написала она, на что получила в ответ несколько смеющихся смайликов.

Поклонники давно подозревают о разладе в отношениях звездной пары. В октябре 5-tv.ru писал, что Меладзе не увидели на презентации капсульной коллекции обуви от Веры Брежневой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]