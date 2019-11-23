«Явно в разводе»: Вера Брежнева перестала отрицать расставание с Меладзе

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе. Неоднозначный комментарий она оставила на своей странице в Instagram в ответ на наблюдение одной из подписчиц.

Накануне Брежнева выложила несколько прошлогодних фотографий в фиолетовом купальнике. Она призналась, что эти снимки и новая песня помогают ей пережить наступившие морозы.

«Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в минус шесть (градусов по Цельсию — Прим. ред) и кайфовать от нового трека „Пой и танцуй“» — написала певица.

В комментариях одна из подписчиц заявила, что не смогла найти на странице Брежневой в Instagram совместные фото с Меладзе. Это привело ее к мысли об их расставании, пишет «Экономика сегодня». Знаменитость не стала переубеждать пользовательницу.

«Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — написала обеспокоенная поклонница.

«Вас это так волнует?» — многозначительно ответила ей Брежнева с несколькими скобочками в конце, означающими улыбку.

Ответ не успокоил, а еще больше взволновал поклонников пары. Так как раньше Брежнева раньше категорично отрицала факт какого-либо конфликта в семье, а сейчас перестала.

Instagram @ververa

Другая пользовательница призвала экс-солистку «ВИА Гры» отвлечься от концертной деятельности ради сохранения семьи.

«Вера, займитесь семьей, заканчивайте ваши концерты», — написала она, на что получила в ответ несколько смеющихся смайликов.

Поклонники давно подозревают о разладе в отношениях звездной пары. В октябре 5-tv.ru писал, что Меладзе не увидели на презентации капсульной коллекции обуви от Веры Брежневой.