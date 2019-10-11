Поклонники не увидели Меладзе на презентации капсульной коллекции обуви от Брежневой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева талантлива не только в пении и артистизме — 37-летняя супруга Константина Меладзе зарекомендовала себя как уникальный дизайнер восхитительной обуви.

Однако поклонники певицы заметили, что супруга на открытии и на вечеринке не было, что вновь подогрело слухи о возможном разладе в семье, сообщает Teleprogramma.pro. Нашлись, конечно и те, кто оправдал композитора его огромной занятостью.

В свою очередь презентация прошла с огромным успехом. Как рассказала Вера в Instagram, в соавторстве с основателем знаменитого итальянского бренда Aquazzura Эдгардо Озорио они создали капсульную коллекцию, то есть небольшую линейку туфель и ботильонов.

По словам певицы, после предложения о сотрудничестве от именитого уроженца Апеннинского полуострова сначала они общались заочно, но затем она прилетела к нему в Милан.

« Мы познакомились в шоуруме и сразу начали творить. До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах », — поделилась она, добавив, что в процессе создания коллекции у них было много согласований, сомнений и даже споров.

Instagram @ververa

Однако Брежнева подчеркивает, что в результате «очень довольна коллекцией», которая носит название Very Vera («Очень Вера»).

На фото, которые она разместила в соцсети, представлены и сексуально-агрессивные ботильоны с острыми носами, и поразительно женственные босоножки с тончайшими ремешками, и туфли-лодочки — но все экземпляры неизменно на высокой шпильке.

Подписчики новоиспеченного дизайнера стали наперебой интересоваться деталями обуви — «удобная ли колодка?» и «какие размеры» будут?». Вера поспешила ответить на все вопросы и заверила их, что все комфортно, и на любую ногу.

«Ну как можно быть такой божественно-совершенной? Вы просто эталон красоты, сексуальности, стиля! И обувь красивая», — восхитился один из поклонников.

«Браво вашему утонченному вкусу и чувству стиля!» — отметил другой.

«Вера, сильно волновались? Я бы наверное ночами не спала», — посочувствовала третья, на что певица ответила ей: «конечно».

Ранее Вера Брежнева ослепила гостей премии сверкающим платьем с голой спиной.