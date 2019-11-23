Представитель Зеленского рассказал о разработке «стратегии возвращения» Крыма

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о разработке командой президента «стратегии возвращения» полуострова под юрисдикцию Киева. Сообщает украинское издание «Левый берег».

По словам Кориневича, для этого создана рабочая группа. Она должна найти политические и дипломатические пути реализации плана украинского правительства. В частности, она должна разработать некую концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.

Отвечая на вопрос о возможности силового возвращения полуострова, представитель Зеленского ответил отрицательно.

«Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях», — заявил Кориневич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие советы дала Польша Украине в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.