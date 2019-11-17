Экс-глава МИД Польши и евродепутат Витольд Ващиковский дал руководству Украины совет, как вернуть Донбасс и Крым обратно. По его словам Незалежно достаточно будет взять европейский курс и добиться того, чтобы жители этих регионов проголосовали за возвращение под юрисдикцию Киева.

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы ногами за возвращение назад. В любом случае, экономика России в очень тяжелом состоянии», — заявил он в интервью порталу European Truth.

Политик уверен, что Россия такой сильной «до конца света не будет» и через некоторое время все может измениться и сыграть на руку Киеву. Ващиковский добавил, что не привествует те страны Европы, которые выступают за соглашение с Россией и якобы не хотят урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Он пообещал, что Польша будет активно выступать против подобной позиции в отношении Москвы.

Что касается попыток Владимира Зеленского уладить ситуацию в Донбассе, то любые попытки достигнуть договоренностей станет ловушкой для Киева — уверен Ващиковский. Все это может привести к утрате региона. Евродепутат считает, что Москва якобы не заинтересована в разрешении данного конфликта, а Украине важно подчеркивать подобное отношении, тогда она «могла бы извлечь из этого выгоду».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители региона отказались признать новую власть. На что Киев начал военную операцию против них, назвав ее антитеррористической. Ответственность за этот конфликт власти Украины постоянно накладывают на Россию. Однако доказательств этому так и не было представлено. Москва в свою очередь неоднократно подчеркивается, что не является стороной данного конфликта и призывает к прекращению огня и гибели мирных жителей.

В состав РФ Крым вошел в 2014 году. Присоединение прошло после референдума, в ходе которого жители полуострова проголосовали за то, чтобы территория стала российской. Как неоднократно отмечала Москва, в ходе референдума соблюдались все демократические нормы и международное право. В связи с этим его результаты считаются легитимными, а вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал краеугольным обещанный Радой законопроект об особом статусе Донбасса.