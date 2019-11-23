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Секреты «вечной молодости» Оксаны Федоровой

, 11:36 | Светлана Александрова Видео 4 097

Оказывается, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» придерживается той же диеты, что и Филипп Киркоров.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова в 41 год продолжает восхищать поклонников красотой и стройной фигурой. На светских мероприятиях публика не может отвести от нее глаз. Секретами своей бесконечной молодости Федорова поделилась с журналом «Собеседник». Оказалось, она пользуется той же диетой, что и Филипп Киркоров, удивляющий в последнее время фанатов разительными переменами во внешности.

«Я стараюсь придерживаться определенного графика тренировок, сна и питания. Конечно, не всегда получается. Но на сегодняшний день уже научилась понимать себя, свой организм», — пояснила Оксана.

Чтобы не набрать лишний вес, звезда исключила из своего рациона все вредное, никаких плюшек и чипсов, и принимает пищу только в определенные часы.

«На протяжении шестнадцати часов я ничего не ем. То есть если я поела в семь часов вечера, то потом только на следующий день в полдень. Если придерживаться такого режима, никаких жестких диет соблюдать не нужно», — считает Федорова.

Помимо режима питания, телеведущая считает важным пить много воды — два-три литра в сутки. А вот тренировки в спортзале не любит — предпочитает танцы, занимается ими уже несколько лет по несколько раз в неделю и останавливаться не собирается.

«От них я получаю не только физическую нагрузку, но и эмоциональный заряд на весь день», — говорит Оксана.

Что касается пластических операций, то пока, по словам Федоровой, к хирургам она не обращалась. Однако не исключает такой возможности в будущем.

«До пластики нужно еще дорасти. Ее нужно делать в определенное время», — считает звезда.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Оксана Федорова показала, как ее муж открывает зимний купальный сезон в ледяной воде озера.

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