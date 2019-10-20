«Папа может почти все». Оксана Федорова показала купание мужа в ледяной воде

Оксана Федорова поразила подписчиков в Instagram новым видео. Модель и телеведущая выложила ролик, в котором ее супруг купается в ледяной воде.

«Открыли осенне-зимний купальный сезон. Из рубрики „наш папа может почти все“», — похвасталась бывшая Мисс Вселенная.

Instagram @fedorovaoksana

На видео мужчина устраивает заплыв и с удовольствием плещется в озере где-то за городом. При этом глава семейства шутит, что вода теплая и зовет домочадцев присоединиться. Поклонники оценили физическую подготовку супруга своей любимицы.

«Папа огонь!»

«Вау, молодец, а красота вокруг какая, осень, листья»;

«Круто!», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Федорова опубликовала несколько романтических снимков с мужем, признавшись ему в любви.