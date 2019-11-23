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На съезде «Единой России» обсудят подготовку к парламентским выборам

, 14:11 | Карина Бернтгольц 41

В партийном форуме, проходящем на ВДНХ, принимают участие около двух тысяч человек.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

В Москве открылся 19-й съезд «Единой России». В партийном форуме, проходящем на ВДНХ, участвуют около двух тысяч человек. Одна из главных тем обсуждения на мероприятии — участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Съезд «Единой России» начался с совместного заседания руководящих партийных органов: высшего и генерального советов. На нем было объявлено, что партия должна показать лучший результат на выборах в 2020–2021 годах и сохранить политическое преимущество.

К числу единороссов присоединились главы отдельных регионов страны и представители крупного российского бизнеса. Партийные билеты были выданы главе Крыма Сергею Аксенову, губернатору Брянской области Александру Богомазу, президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, врио губернатора Севастополя Михаилу Развозжаеву, губернатору Мурманской области Андрею Чибису, а также заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Шаханову. Об этом пишет Интерфакс.

После окончания совещания высшего и генерального советов партии состоится пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. В ходе форума будут озвучены приоритетные направления развития «Диной России» на ближайшее будущее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде.

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