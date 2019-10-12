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  4. Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде

Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде

, 4:11 Эфирная новость 20

В Ашхабаде президент России встретился со своими коллегами по СНГ, чтобы подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в 2019 году.

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Фото, видео: ТАСС / POOL, 5-tv.ru

В Ашхабаде прошли большие переговоры лидеров стран СНГ. Обсуждали множество вопросов: торговые войны, безопасность, ситуации в Сирии, Донбассе.

Но главное — совершенно новая стратегия экономического сотрудничества. Задача сформировать единый финансовый рынок, чтобы избежать валютных рисков.

Звучит амбициозно, но вполне реально. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал о заявлениях на саммите. Подробности в репортаже.

А тем временем, как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов встречи с Путиным.

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