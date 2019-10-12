Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде

В Ашхабаде прошли большие переговоры лидеров стран СНГ. Обсуждали множество вопросов: торговые войны, безопасность, ситуации в Сирии, Донбассе.
Но главное — совершенно новая стратегия экономического сотрудничества. Задача сформировать единый финансовый рынок, чтобы избежать валютных рисков.
Звучит амбициозно, но вполне реально. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал о заявлениях на саммите. Подробности в репортаже.
А тем временем, как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов встречи с Путиным.