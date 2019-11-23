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Стало известно, когда в России начнется серийное производство электромобилей

, 17:25 | Светлана Александрова Видео 78

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас завершается сертификация автомобиля Zetta.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Marijan Murat

Российский электрокар Zetta будет запущен в серийное производство в первом квартале 2020 года. Сейчас завершается сертификация автомобиля. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — цитирует министра ТАСС.

Первый российский электромобиль, получивший название Zetta будет выпускаться в Тольятти. Компактная трехдверная машина с электроприводом сможет развивать скорость до 120 километров в час. Заряда батареи должно хватать на 200 километров пути. Как ранее сообщал 5-tv.ru, стоимость электрокара в базовой комплектации составит около 450 тысяч рублей.

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