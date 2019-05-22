Специалисты назвали стоимость нового российского электромобиля Zetta. Стоимость нового авто на электроприводе в базовой комплектации будет начинаться от 450 тысяч рублей. Заряжать батарею электрокара необходимо будет раз в 200 км. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, в продажу новые электромобили поступят в декабре 2019 года. Сначала на рынке будут представлены только 10 опытно-промышленных образцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря новому принципу работы двигателя, китайский электрокар обладает невероятно большим запасом хода — авто на электрическом приводе может преодолевать расстояния до одной тысячи километров.