Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше положенного возраста. Сделать это можно, если до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет.

В случае, если россиянин указанного возраста стоит на бирже труда и не может устроиться на работу, он имеет возможность досрочно уйти на заслуженный отдых. Также необходимо иметь определенный страховой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Имеет значение и работа на опасном производстве.

При этом нельзя отказываться от вакансий, которые предлагает биржа труда. А в случае, если работодатель сам отказал вам в устройстве на работу, необходимо выяснить причину. Также не стоит игнорировать предложения по обучению на различных курсах, на которые может направить биржа.

В Министерстве труда сообщают, что в случае, если при соблюдении всех условий будет принято решение о том, что трудоустроить гражданина невозможно, ему предоставят право досрочно выйти на пенсию. Как сообщает «Российская газета», по данным на 1 июля текущего года в России живет больше 23 тысяч кандидатов на это право.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст.