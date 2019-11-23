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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

, 16:49 | Анастасия Игонина Видео 336

Стало известно, кто из россиян может выйти на пенсию раньше положенного срока.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше положенного возраста. Сделать это можно, если до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет.

В случае, если россиянин указанного возраста стоит на бирже труда и не может устроиться на работу, он имеет возможность досрочно уйти на заслуженный отдых. Также необходимо иметь определенный страховой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Имеет значение и работа на опасном производстве.

При этом нельзя отказываться от вакансий, которые предлагает биржа труда. А в случае, если работодатель сам отказал вам в устройстве на работу, необходимо выяснить причину. Также не стоит игнорировать предложения по обучению на различных курсах, на которые может направить биржа.

В Министерстве труда сообщают, что в случае, если при соблюдении всех условий будет принято решение о том, что трудоустроить гражданина невозможно, ему предоставят право досрочно выйти на пенсию. Как сообщает «Российская газета», по данным на 1 июля текущего года в России живет больше 23 тысяч кандидатов на это право.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст.

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