Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителям Дальневосточного региона — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщают «Известия».
Парламентарий отметил, что данный законопроект уже направлен в правительство. Николай Харитонов убежден, что россияне, живущие в суровых климатических условиях, достойны особых привилегий.
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Депутат Госдумы подчеркнул, что в настоящий момент в северных регионах страны происходит отток населения, который существенно вырос после проведенной пенсионной реформы.
Издание отмечает, что данная инициатива, по мнению экспертов, вряд ли будет воплощена в жизнь, так как жители других регионов с аналогичными погодными условиями могут потребовать введения преференций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплат пенсий.