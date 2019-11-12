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Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст

, 11:35 | Василий Заика Видео 31

Автором данной инициативы выступил депутат Госдумы Николай Харитонов.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Новодережкин Антон, Феоктистов Дмитрий, Смитюк Юрий, Рюмин Александр; РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ 148

Вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителям Дальневосточного региона — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщают «Известия».

Парламентарий отметил, что данный законопроект уже направлен в правительство. Николай Харитонов убежден, что россияне, живущие в суровых климатических условиях, достойны особых привилегий.

«Дальневосточный федеральный округ — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — считает Николай Харитонов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в настоящий момент в северных регионах страны происходит отток населения, который существенно вырос после проведенной пенсионной реформы.

Издание отмечает, что данная инициатива, по мнению экспертов, вряд ли будет воплощена в жизнь, так как жители других регионов с аналогичными погодными условиями могут потребовать введения преференций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплат пенсий.

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