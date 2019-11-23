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Надежда Бабкина рассказала, из-за чего пропускает съемки «Модного приговора»

, 20:37 | Мия Субботина Фото 243

По словам знаменитости, большая нагрузка в театре и на фестивалях не позволяет ей попадать на все съемки передачи.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Instagram @ngbabkina

Певица Надежда Бабкина рассказала в YouTube-шоу «ОК на связи», почему она иногда пропускает съемки программы «Модный приговор». По словам артистки, большая нагрузка в театре и на фестивалях мешает ей принимать участие в съемках этой программы.

«Я не могу всегда лично присутствовать. Они всегда ищут мне замену, но как они делают, это их вопросы, посылы. Потом я освобождаюсь и говорю, что готова приехать», — поделилась артистка.

Instagram @ngbabkina

Знаменитость трудится в качестве телеведущей программы уже 11 сезонов. Исполнительница заявила, что стала ведущей случайно. Однажды ей поступил звонок с предложением, и она с радостью согласилась на него.

Также исполнительница поделилась «внутренней кухней» съемок. Бабкина сказала, что в день они снимают сразу по четыре программы. Иногда на шоу приходят очень сложные герои, которые буквально выносят мозг исполнительнице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Бабкина ревнует гражданского мужа, но уверена в себе.

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