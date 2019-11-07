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«Ядрен батон»: Надежда Бабкина ревнует гражданского мужа, но уверена в себе

, 8:29 Фото 350

Певица рассказала о 16-летних отношениях с Евгением Гором.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Народная артистка России, директор и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина рассказала о взаимоотношениях со своим избранником Евгением Гором, с которым они вместе уже 16 лет.

На вопрос «СтарХит», в чем секрет столь длительного союза, певица ответила лаконично: «В доверии». Однако это не помогает 69-летней артистке спокойно смотреть, как 39-летний Евгений общается с девушками.

«Задайте мне вопрос, ревную ли я, и получите ответ: „Да!“ Если скажу, что нет, — будет вранье!» — сказала она.

По словам артистки, Евгений вообще со всеми общается доброжелательно, и когда она видит, что тот «болтает с молодыми девицами», ее «начинает чуть-чуть подтряхивать».

«Он это знает и, видимо, иногда провоцирует. В свое время мы достаточно долго притирались друг к другу. Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то. Думаю, ядрен батон, что такое?» — вспоминает она.

Однако Бабкина добавила, что Евгений стал первым в ее жизни, кто по-настоящему стал о ней заботиться. Он предложил узаконить отношения, но артистка отказалась.

«Порой говорю ему: „Давай найду тебе молодую девку!“ А Женя: „С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!“ И действительно дам, пока есть силы. Он относится как к равной, и меня это устраивает!» — поведала она.

Instagram @ngbabkina

Надежда Бабкина и Евгений Гор периодически выходят вместе в свет. Так, в сентябре они посетили премьерный показ фильма Валерия Тодоровского «Одесса».

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