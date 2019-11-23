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«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе

, 22:26 | Ниса Мурзанаева Видео 3 664

Блогер уверена — певица закрывает глаза на измены супруга из-за боязни перестать «жить за его счет».

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков

Популярный блогер Лена Миро поразмышляла над поведением Веры Брежневой на фоне слухов о разладе в ее семье. В сети то и дело всплывают сообщения о том, что супруг певицы Константин Меладзе якобы изменяет возлюбленной с более юными созданиями. Новой пассией продюсера инфлюенсер назвала 31-летнюю украинскую певицу Эрику Герцег.

«У Константина — новая подопечная. У Веры — почти сорокет за плечами, деторождение, хабитус алкоголика и морщинистая сетка вокруг глаз», — резко заявила блогер.

По словам Лены Миро, Вере Брежневой невыгодно разводиться с супругом Константином Меладзе. Она уверена, что именно поэтому певица тянет с разводом.

«Для нее главное в жизни — присосаться к мужчине, жить за его счет. Разводиться она не хочет», — написала в блоге Миро.

Лена Миро считает, что Веру Брежневу можно понять. Ведь несколько лет назад экс-солистка «ВИА Гры» считалась настоящим секс-символом страны. Однако блогер уверена — измены супруга прощать нельзя.

«Всего каких-то лет 10-15 назад ее хотели все ПТУшники от Читы до Винницы. А тут — вот те, здрасьте! В общем, нормальный человек бы развелся», — резюмировала Лена Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро отчитала Леру Кудрявцеву, возмутившуюся шуткой Дмитрия Шепелева.

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