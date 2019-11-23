  1. Пятый канал
  4. «Заказ»: Директор Ротару объяснил травлю певицы в России

«Заказ»: Директор Ротару объяснил травлю певицы в России

, 20:17 | Анастасия Игонина Фото 4 724

Многие звезды выступили с негативными комментариями по поводу решения певицы вернуться в отечественный шоу-бизнес.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Концертный директор Софии Ротару назвал заказной всю критику в адрес вернувшейся на российскую эстраду исполнительницы. Сергей Лавров убежден, что все негативные отзывы и предложения лишить певицу почетных званий были подстроены.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», — прямо сказал концертный директор изданию URA.RU.

Директор Ротару подчеркнул: на концерт «Песня года» София Михайловна не приехала всего один раз. И дело было не в ее личной неприязни — на Украине, гражданкой которой является звезда, было объявлено военное положение. Из страны не выпускали мужчин, а артистка не может гастролировать без своей команды, в которой есть и мужчины.

Лавров опроверг и слухи о том, что в Россию певица готовится приехать ради денег. По версии директора звезды, София посетит только «Песни года» — за выступление на этом концерте денег не платят.

Однако доподлинно известно, что София Ротару станет хедлайнером совсем другого шоу — «Легенды Ретро FM». Как ранее писал 5-tv.ru, об участии украинской певицы заявил гендиректор курирующей шоу радиостанции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]