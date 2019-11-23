«Заказ»: Директор Ротару объяснил травлю певицы в России

Концертный директор Софии Ротару назвал заказной всю критику в адрес вернувшейся на российскую эстраду исполнительницы. Сергей Лавров убежден, что все негативные отзывы и предложения лишить певицу почетных званий были подстроены.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», — прямо сказал концертный директор изданию URA.RU.

Директор Ротару подчеркнул: на концерт «Песня года» София Михайловна не приехала всего один раз. И дело было не в ее личной неприязни — на Украине, гражданкой которой является звезда, было объявлено военное положение. Из страны не выпускали мужчин, а артистка не может гастролировать без своей команды, в которой есть и мужчины.

Лавров опроверг и слухи о том, что в Россию певица готовится приехать ради денег. По версии директора звезды, София посетит только «Песни года» — за выступление на этом концерте денег не платят.

Однако доподлинно известно, что София Ротару станет хедлайнером совсем другого шоу — «Легенды Ретро FM». Как ранее писал 5-tv.ru, об участии украинской певицы заявил гендиректор курирующей шоу радиостанции.