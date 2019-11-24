Путин обсудил с Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов.

Глава государства обратил внимание, что они перенесены на середину 2020 года. Вице-премьер подчеркнул, что порядок «по молоку все-таки наводим».

Он добавил, что уже сейчас натуральные молочные продукты находятся на полках отдельно от продуктов с добавками. Автоматизированная система «Меркури», которая предназначена для учета электронных ветеринарных документов и является обязательной для всей предпринимателей, занимающихся продажей товара в розницу, уже заработала полностью.

«Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка», — сказал вице-премьер.

Также в ходе встречи с президентом Гордеев отчитался о валовом сборе зерна в 2019 году. Он составил — 120 миллионов тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году. Данные показатели позволят нашей стране войти в число мировых лидеров по экспорту, добавил вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о графике строительства комплекса на космодроме «Восточный».