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Путин обсудил с Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов

, 2:31 | Мия Субботина 92

Вице-премьер подчеркнул, что в сфере контроля качества молока порядок постепенно наводится.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов.

Глава государства обратил внимание, что они перенесены на середину 2020 года. Вице-премьер подчеркнул, что порядок «по молоку все-таки наводим».

Он добавил, что уже сейчас натуральные молочные продукты находятся на полках отдельно от продуктов с добавками. Автоматизированная система «Меркури», которая предназначена для учета электронных ветеринарных документов и является обязательной для всей предпринимателей, занимающихся продажей товара в розницу, уже заработала полностью.

«Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка», — сказал вице-премьер.

Также в ходе встречи с президентом Гордеев отчитался о валовом сборе зерна в 2019 году. Он составил — 120 миллионов тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году. Данные показатели позволят нашей стране войти в число мировых лидеров по экспорту, добавил вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о графике строительства комплекса на космодроме «Восточный».

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