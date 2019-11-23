Рогозин: график строительства комплекса на космодроме «Восточный» выдерживается

Строительство второй очереди космодрома «Восточный» будет завершено в срок. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о ходе строительства второй очереди для тяжелой ракеты «Ангара».

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», — сказал Рогозин, добавив, что лично каждый месяц инспектирует ход работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что испытания ракеты-носителя нового поколения среднего класса ожидаются в 2022.