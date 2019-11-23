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  4. Рогозин: график строительства комплекса на космодроме «Восточный» выдерживается

Рогозин: график строительства комплекса на космодроме «Восточный» выдерживается

, 20:08 | Ниса Мурзанаева Видео 69

Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» доложил президенту России Владимиру Путину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © NASA, 5-tv.ru

Строительство второй очереди космодрома «Восточный» будет завершено в срок. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о ходе строительства второй очереди для тяжелой ракеты «Ангара».

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», — сказал Рогозин, добавив, что лично каждый месяц инспектирует ход работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что испытания ракеты-носителя нового поколения среднего класса ожидаются в 2022.

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