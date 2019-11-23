  1. Пятый канал
  4. 4:3 Сергей Шнуров победил в литературном баттле с Noize MC

4:3 Сергей Шнуров победил в литературном баттле с Noize MC

, 23:58 | Светлана Шевченко Видео 109

Музыкальный поединок за титул благороднейшего поэта современности, как указывали организаторы, прошел на стадионе «ЦСКА Арена».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: redbull.com, Instagram @julia__krasovskaya, @axinew, @annushka_turkina, @alexandr_bond

Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» со счетом 4:3 победили репера Noize MC и его команду в поединке, который прошел в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».

Все было согласно дуэльному кодексу. Доказать свое творческое превосходство участники баттла могли за четыре раунда. Например, в одном из них участник должен перехватить микрофон и продолжить исполнение хита соперника в своем стиле. В образе «прекрасной дамы» выступали зрители, благодаря которым и решался исход поединка.

Страсти в какой-то момент накалились. В одном из раундов опытная группировка уступала молодежи со счетом 1:3. Но все же в тяжелом литературно-музыкальном поединке победил похоже опыт.

«Спасибо большое, ребята. Здорово, что вас так много. Очень приятно играть для вас. Это было прекрасное шоу. Я получил огромное удовольствие. Спасибо вам, что вы у нас у всех есть», — в завершение обратился к зрителям Noize MC (Иван Алексеев — Прим.ред.)

Зал поддержал молодого исполнителя и хором прокричал: «Noize MC! Noize MC!». К слову, особый восторг у зрителей вызвало выступление Ивана с его первым учителем классической гитары дирижером Евгением Алешниковым и его Белгородским оркестром русских народных инструментов.

«Мне кажется, это наивысшая степень преподавательской гордости — стоять на одной сцене с талантливым учеником и под взрыв авиации многотысячного зала играть такую прекрасную и стоящую музыку», — подписал пост один из зрителей.

Но больше всех уровень децибелов показали все же поклонники легендарной группировки. Шнур, к слову, был слегка удивлен.

«Спасибо, Иван, за добрые и теплые слова. Спасибо всем, кто пришел. Я думал, что ребята, которые слушают „Ленинград“, они вообще в принципе не кричат. Но оказывается, что все-таки да», — радостно подметил Шнур, таким образом поблагодарив поклонников за поддержку.

По окончании шоу в сети разгорелись не шуточные споры. Кто же все-таки победил? Шнур или Noize MC?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Noize MC досрочно начал «дуэль» со Шнуровым, упрекнув его в безграмотности.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]