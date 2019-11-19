Noize MC досрочно начал «дуэль» со Шнуровым, упрекнув его в безграмотности

Noize MC упрекнул в безграмотности своего будущего оппонента — Сергея Шнурова. Артисты устроят творческую дуэль 23 ноября, однако рэпер начал «разминку» уже сейчас.

Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал очередное стихотворение, которое посвятил Иосифу Бродскому. Музыкант шутливо предположил, что именно от фамилии поэта пошло обращение «бро».

Рэпер в свою очередь высказался в комментариях под публикацией. Noize MC подсказал коллеге, что «как будто» пишется без дефиса. Также артист обратил внимание на то, что в одной из строф у Шнурова сбился ритм.

Instagram @shnurovs

Не забыл Иван (настоящее имя Noize MC — Прим.ред.) отметить и положительные стороны поста. Так, рэпер высоко оценил эффектный портрет Бродского, которым Сергей сопроводил свое стихотворение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что месяц назад Шнуров был намерен уходить из соцсетей.