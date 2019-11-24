Умерла ведущая и корреспондент телеканала RT Табанг Мотсей

Ведущая и корреспондент телеканала RT Табанг Мотсей скончалась на 39-м году жизни. О смерти журналистки в своем аккаунте в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.

Табанг Мотсей родилась в 1981 году в Южно-Африканской республике. Там же получила диплом по специальности «Киноиндустрия». Позднее получила степень магистра по специальности «Международная журналистика» в вестминстерском университете в Великобритании.

Карьеру журналистки Табанг Мотсей начала у себя на родине. В дальнейшем девушка перешла работать на лондонский телеканал SKY 218, где стала ведущей собственного шоу «Cosmopolitan: О чем говорят женщины». Журналистка занималась освещением значимы политических событий в Великобритании и других странах — саммит G8, выборы в Соединенном Королевстве 2010 года, Чемпионат мира по футболу в ЮАР, российско-грузинский конфликт, землетрясение в Гаити, и выборы в США в 2008 году.

Табанг Мотсей брала интервью у многих знаменитостей, среди которых епископ Дезмонд Туту, группа Black Eyed Peas, Стив Ирвин и гонщик «Формулы-1» Джонсон Баттон.

С 2011 года журналистка работала ведущей и корреспондентом телеканала RT. В ее обязанности входило освещение важнейших политических событий в стране. Табанг Мотсей во время подготовки своих материалов зачастую решалась на весьма отважные поступки. Корреспондент окуналась в рождественскую купель в замерзшей Москва-реке и даже не побоялась подняться на самую верхушку Шуховской телебашни неподалеку от телецентра на Шаболовке.

О причинах смерти 38-летней журналистки не сообщается.

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