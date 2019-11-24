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«Самый худший день»: Шнуров посвятил стихотворение сдаче анализов

, 12:42 | Игорь Рязов Фото 1 395

Лидер группировки «Ленинград» сел на диету по рекомендации врачей.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение. Он посвятил его сдаче анализов и заботе о здоровье.

«Радости в еде / Кончилися. Нету. / Самый худший день / Начинал диету» — начинается стихотворение.

Далее лидер «Ленинграда» сообщает, что больше не может пить пиво на футболе и есть шашлык в гостях из-за холестерина.

«Шкалит в емкостях / Сданная урина / Никуда ни день / Списочек в айподе / Самый худший день / Он ко всем приходит», — заключил Шнуров.

Instagram @shnurovs

В комментариях подписчики согласились, что жизнь без вкусной еды — не жизнь, и делились стихотворениями собственного сочинения, а также вспоминали о сегодняшнем празднике — 24 ноября отмечается День матери.

«Вкусно не жрать — это тяжко»;

«Нет повести печальнее на свете, чем я голодная и на диете»;

«Я то думала с Днем матери нас поздравит, а он…» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шнуров победил в литературном баттле с Noize MC. Кстати, последнего полиция оштрафовала за мат.

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