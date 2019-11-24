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Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

, 1:00 | Светлана Шевченко Видео 45

Предварительно, сотрудники правоохранительных органов заглядывали и к лидеру группировки «Ленинград», но официального подтверждения о штрафе с его стороны не поступало.

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Фото, видео: Instagram @noizemc, @evronasty_, @a.kvashonkin

Полиция оштрафовала Noize MC мат на сцене во время баттла со Шнуровым. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — подписал пост артист, сопроводив его душевной фотографией с правоохранителями.

Стражи порядка наведались в гримерки репера Noize MC и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова после завершения музыкального баттла на стадионе «ЦСКА Арена».

Instagram @noizemc

Поступила ли жалоба или это была собственная инициатива столичных полицейских неизвестно. Также нет информации от Шнурова — получил ли он штраф. Хотя Noize MC в комментариях в сети подтвердил, что под санкции лидер группировки тоже попал.

«А всем кто подпевал тоже придется заплатить?»

«Ваня, матерись, я плачу».

«То чувство, когда хотела бы оказаться на месте эти двух замечательных людей и лично оштрафовать Ивана Александровича (настоящее имя Noize MC — Прим.ред.», — шутят поклонники музыканта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, победу в баттле одержал Сергей Шнуров.

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