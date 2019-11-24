Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Полиция оштрафовала Noize MC мат на сцене во время баттла со Шнуровым. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — подписал пост артист, сопроводив его душевной фотографией с правоохранителями.

Стражи порядка наведались в гримерки репера Noize MC и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова после завершения музыкального баттла на стадионе «ЦСКА Арена».

Instagram @noizemc

Поступила ли жалоба или это была собственная инициатива столичных полицейских неизвестно. Также нет информации от Шнурова — получил ли он штраф. Хотя Noize MC в комментариях в сети подтвердил, что под санкции лидер группировки тоже попал.

«А всем кто подпевал тоже придется заплатить?»

«Ваня, матерись, я плачу».

«То чувство, когда хотела бы оказаться на месте эти двух замечательных людей и лично оштрафовать Ивана Александровича (настоящее имя Noize MC — Прим.ред.», — шутят поклонники музыканта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, победу в баттле одержал Сергей Шнуров.