Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем

Вертолет Ми-8 жестко сел на Ямале под городом Новый Уренгой. По данным 5-tv.ru, винтокрылая машина получила серьезные повреждения — частично разрушились шасси и повредилась хвостовая балка. На борту вертолета находились 20 пассажиров и трое членов экипажа. Никто не пострадал. Отмечается также, что вертолет летел от Ново-Портовского месторождения в Новый Уренгой.

«При наборе высоты на борту произошла нештатная ситуация. Вертолет совершил жесткую посадку у села Новый Порт. Машина получила повреждения хвостовой балки, разрушено шасси», — сообщил собеседник агентства «Интерфакс».

Также добавляется, что по предварительным данным, авария произошла из-за отказа техники и носила критический характер. Продолжать полет было невозможно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео самолета, экстренно севшего в ростовском аэропорту из-за состояния второго пилота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь летчик скончался.