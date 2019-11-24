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Видео самолета, экстренно севшего в «Платове» из-за состояния второго пилота

, 12:33 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 7 064

В воздухе летчику внезапно стало плохо, после приземления в ростовском аэропорту ему была оказана медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось.

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Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео самолета Airbus 320, который экстренно приземлился в ростовском аэропорту «Платов» из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Воздушное судно, вылетело из «Шереметьево» в Анапу около 10 часов утра. После незапланированного приземления, несмотря на оказанную медицинскую помощь, второй пилот скончался.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В авиакомпании «Аэрофлот» выразили соболезнования родственникам второго пилота и заявили, что самолет уже вылетел в пункт назначения — Анапу.

В СК РФ также прокомментировали экстренную посадку самолета Airbus 320 в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов». Следователи отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной гибели второго пилота мог стать сердечный приступ.

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