Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с младшей дочкой Миланой, которую воспитывает вместе с моделью Анастасией Костенко. На снимке спортсмен запечатлен за рулем автомобиля, в то время как малышка сидит у него на руках.

В подписи к такому нежному семейному снимку бывший избранник Ольги Бузовой решил порассуждать о том, что требуется для достижения успеха. Тарасов отметил, что главное в любом деле — беспрерывная работа над собой. Если не жить в ожидании дня, а ежедневно совершенствовать свои навыки, можно добиться высококлассных результатов на любом поприще, уверен футболист.

«Все успехи достигаются только, тогда, когда сам хочешь. Спортсмены становятся великими, когда выкладываются по полной для себя. Бизнесмены попадают в Forbes, когда развивают продукт для себя, в который сами верят. <…> И так постоянно, а не со «следующего понедельника«», — поделился размышлениями спортсмен.

Instagram @tarasov23

Подписчики поддержали Тарасова. Многие признались, что на его примере учатся ставить цели и достигать их.

«Вы такой молодец! Полностью поддерживаю!»

«Правильно!» — подчеркнули комментаторы.

Некоторые не удержались от комплиментов для дочери футболиста.

«Какая куколка!»

«Папина красотулечка!»

«Чудо-ребенок!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению адвоката, Тарасов скупится на алименты дочке.