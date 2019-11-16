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Адвокат объяснил, почему Дмитрий Тарасов скупится на алименты дочке

, 11:26 | Ниса Мурзанаева Видео 637

По мнению правозащитника, спортсмен хочет самоутвердиться за счет бывшей супруги и ребенка перед своими товарищами-футболистами.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23, 5-tv.ru

Дмитрий Тарасов развелся с первой супругой в 2011 году. Теперь футболист подал на экс-возлюбленную в суд. Спортсмен не жалеет денег на правозащитников, чтобы обжаловать сумму алиментов для бывшей супруги и старшей дочери. Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал поведение знаменитости. 

«То есть он с одержимостью, с какой-то яростной одержимостью пытается уже не первый год уменьшить размер алиментов, тратя на адвокатов больше, чем вообще сумма этих алиментов», — сообщает правозащитник.

По мнению Сергея Жорина, футболист пытается самоутвердиться за счет бывшей супруги и дочки перед своими товарищами. Адвокат утверждает, что Дмитрий Тарасов готов пожертвовать всем ради репутации.

«Это одержимые люди, которые не останавливаются ни перед чем. Они готовы положить все свои связи, возможности, ресурсы, деньги, чтобы сломать свою же жену, своего же ребенка. И доказать своим друзьям-футболистам, что он не лох», — сказал Жорин.

Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях алиментных споров Дмитрия Тарасова и его бывшей жены.

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