Оскорбленная Рудковская устроила разборки на балу в Михайловском театре

Яна Рудковская устроила разборки на Дрезденском оперном балу в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в Михайловском театре в августе этого года. Эпизод с посещением концерта попал в реалити-шоу «ЯнаСупер», посвященное жизни звездного семейства.

На бал пригласили Евгения Плющенко, чтобы именно он вручил награду двукратной олимпийской чемпионке в одиночном фигурном катании Катарине Витт. Фигурист ехать не хотел, его с трудом уговорила Яна. Однако в последний момент, уже в театре выяснилось, что организаторы посадили мужа и жену в разных местах: Плющенко — в партере, а Рудковскую на втором ярусе, что возмутило продюсера. Она пошла разбираться, напоминая распорядителям, что даже на вручении «Оскара» все гости, независимо от статуса, сидят в зале рядом с супругами.

«Я зачем вообще приехала сюда? Женю посадили в одно место, меня в другое. Что это такое? Я не буду на крыше сидеть, к этому не привыкла, это — кошмар!» — цитирует Рудковскую ФАН.

После некоторого переполоха противоречия разрешились, но не вполне. Яне предоставили место в царской ложе, но все равно отдельно от мужа.

«Царская ложа — это, конечно, уже более уважительное отношение. Но я все равно считаю, что они должны были посадить нас рядом!» — прокомментировала происходящее продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская и Плющенко растрогали поклонников романтическим танцем на Дрезденском балу. Тогда Яна опубликовала видео в своем аккаунте в Instagram. На банкете пара выглядела вполне довольной происходящим, и знаменитость ни на что не жаловалась.