«Они нас ненавидят»: на Украине смирились с потерей Донбасса

Население Донбасса и Крыма ненавидит киевскую власть за многочисленные убийства мирных жителей, а потому эти территории больше никогда не подпадут под контроль Незалежной. Такое мнение в интервью YouTube-каналу InterVizor высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Политик считает, что после Майдана Украина попрошайничает и ходит по Европе без штанов. Поэтому украинцам не стоит говорить о достоинстве в связи с совершенным в феврале 2014 года государственным переворотом, пишет Утро.ру.

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», — подчеркнул он.

Он уверен, что минский формат урегулирования в Донбассе лишь оттягивает время, но главное в данной ситуации — это установление мира. Политик добавил, что отвод войск и прекращение огня на линии разграничения — это правильный шаг, но констатировал, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно.

Тем не менее в Киеве до сих пор рассчитывают на возвращение Крыма. Так, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о разработке командой президента «стратегии возвращения» Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.