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Украинский детский омбудсмен после ДТП попал в реанимацию

, 21:51 | Сергей Зеленский Видео 47

В тяжелом состоянии находится и старший сын Николая Кулебы.

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Фото, видео: Facebook @nikolai.kuleba.5, @KyivOperativ

Украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба попал в серьезную аварию, сообщила в Facebook лидер движения «Живи» и певица Оксамита Новачук.

«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из троих его детей находятся в тяжелом состоянии. Молимся о божьем вмешательстве и защите над ними», — написала она.

В результате сам чиновник и его старший сын находятся в реанимации.

В МВД Украины подтвердили ДТП с участием Кулебы. Замглавы ведомства Антон Геращенко уточнил, что авария произошла 24 ноября днем в поселке Чабаны Киевской области, когда местный житель на микроавтобусе на перекрестке автодороги допустил столкновение с легковушкой, которой управлял детский омбудсмен.

Однако на появившихся в сети кадрах с уличных камер видеонаблюдения видно, что автомобиль Кулебы начал движение на красный сигнал светофора и в этот момент в него на приличной скорости влетел микроавтобус. Пользователи соцсетей негодуют из-за вывода Геращенко о том, что виновником страшной аварии стал именно местный безработный житель, а не нарушивший ПДД омбудсмен.

Кулеба возглавил аппарат уполномоченного по правам ребенка в декабре 2014 года, в июне этого года его переназначил действующий глава Незалежной Владимир Зеленский.

В октябре под Киевом в ДТП погибла популярный мотоблогер и Instagram-модель Елена Кузавини.

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