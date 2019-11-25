«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой

Ушедшая из жизни президент СПбГУ и почетный гражданин Санкт-Петербурга Людмила Вербицкая была олицетворением ленинградской интеллигентности и учителем для всех жителей города. Так охарактеризовал почетного президента Российской академии образования губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Людмила Вербицкая была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города. Ее знали, любили и уважали россияне. Глубоко интеллигентный, образованный, культурный, открытый, принципиальный, строгий и в то же время очень доступный и общительный человек, она сохраняла в себе все лучшие черты, присущие ленинградцам-петербуржцам. Ленинградская интеллигентность, которой мы гордимся — это именно то несла в себе Людмила Алексеевна», — отметил глава Петербурга.

Людмила Алексеевна Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет. Долгое время советский и российский лингвист-русист боролась с онкологическим заболеванием. О дате и месте похорон пока нет никакой информации.

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