Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Много лет Людмила Вербицкая напоминала петербуржцам и гостям Северной столицы о правилах русского языка. «Говорите правильно», так назывался проект, в котором педагог в коротких инструкциях на плакатах ежемесячно рассказывала, как ставить ударения в сложных словах, например.

Но прежде Людмила Вербицкая взялась за чиновников. Начала с курсов русского языка, а потом составила карманный словарь специально для них. Настаивала — публичные политики должны сдавать экзамен по культуре речи. Получил двойку — положил мандат на стол. Сказались годы педагогической работы. Она не стеснялась поправлять собеседников — вне зависимости от их важности.

Блокадный ребенок — она провела голодные годы в осажденном городе. Любовь к русскому языку ей привила бабушка, которая несмотря на четыре класса образования сочиняла стихи, чтобы отвлечь внучку от мыслей о еде.

Отец Людмилы Вербицкой стал жертвой ленинградского дела. После этого девочку отправили в детскую исправительную колонию. В Ленинград она смогла вернуться только после смерти Сталина. И поступила в университет. Спустя три десятилетия Людмила Алексеевна Вербицкая станет его 70-м по счету ректором. И первой в стране женщиной на таком посту.

Именно при ней петербургский университет стал старейшим в стране. Вербицкая прибавила учебному заведению 90 лет, доказав, что нынешний вуз — преемник петровского академического университета, а значит еще старше московского. Несмотря на сопротивление академических кругов с историческим открытием петербургских коллег пришлось смириться. Очередной юбилей справляли уже при новом летосчислении.

Ректором ее избирали три раза подряд. Но она уступила высокий пост. А когда перечень должностей и званий перевалил за три страницы, возглавила российскую академию образования. Но так и не перебралась в Москву — жила на два города. Впрочем, и за речь столичных жителей взялась основательно, — хоть они и насторжились было — неужели бордюр поребриком называть заставят. Литературная норма на всех одна — успокаивала Людмила Вербицкая. И словари тоже. Наша общая задача — сохранить язык. А для этого нужно самим научиться говорить правильно.

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