«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой

Уход из жизни президента СПбГУ Людмилы Вербицкой глава Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко назвал невосполнимой утратой. По словам академика РАО, не стало «главного русиста планеты».

Людмила Вербицкая написала около 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Изыскания советского и российского русиста-лингвиста легли в основу новых областей языкознания — «Произносительная норма современного русского литературного языка», «Интерференция звуковых систем на фонетическом уровне».

Юрий Зинченко особо отметил, что Людмила Вербицкая была великим педагогом. Она — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». По словам академика, это большая редкость — женщина, четыре раза отмеченная этой наградой, настолько высоко была оценена ее деятельность государством. Кроме того, Людмила Алексеевн была удостоена ордена Почета, ордена Дружбы и ордена Почетного Легиона.

В 2000 году Международный астрономический союз присвоил малой планете N7451 имя «Вербицкая».

Ректор СПбГУ и почетный гражданин Северной столицы Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84 году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Людмилу Вербицкую «учителем для всех жителей города».