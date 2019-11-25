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«Самая красивая девушка в мире!»: Ирина Шейк снялась в кофте и нижнем белье

, 7:15 | Валентин Черников Фото 1 035

Бывшая девушка Брэдли Купера сразила поклонников своими идеальными формами и отсутствием макияжа.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк выложила в Instagram новое откровенное фото. В кадре девушка лежит на кровати в укороченной кашемировой кофте. В довольно откровенном вырезе роскошную грудь модели прикрывает темный топ. А вот нижнюю половину тела красотки украшают только изящные трусики. В кадре провокационный наряд Шейк прекрасно сочетается с белым меховым покрывалом, на котором возлежит модель.

Instagram @irinashayk

Такой нехитрой комбинации в одежде оказалось достаточно, чтобы в очередной раз свести с ума поклонников всего мира. За семь часов снимок собрал 354 тысячи «лайков». Полторы тысячи фанатов оставили под ним комментарии, и отрицательных среди них не нашлось за единичными исключениями.

«Люблю тебя! Лучшая!»

«Ни одной модели красивее тебя нет! Идеальное лицо и тело! Восхищаюсь!»

«Мне очень нравится, когда на тебе минимум макияжа, как сейчас. Непринужденная естественная красота»;

«Самая красивая девушка в мире!» — ответили Шейк фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотомодель Ирину Шейк заметили в компании незнакомца.

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