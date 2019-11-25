  1. Пятый канал
  4. Спасатели продолжают поиски двух горняков на шахте в Коми

Спасатели продолжают поиски двух горняков на шахте в Коми

, 6:20 Эфирная новость 324

Связь с рабочими пропала во время задымления на шахте ООО «Яреганефть».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philip Poupin; 5-tv.ru

На шахте в Республике Коми в эти минуты продолжается поисковая операция. Спасатели ищут горняков, с которыми пропала связь во время крупного ЧП. На глубине почти в 200 метров во время буровых работ произошло задымление. В этот момент под землей работали 45 человек. Многим из них удалось подняться на поверхность самостоятельно. Трое оказались в ловушке.

На поиски людей брошены все силы. Одного горняка удалось найти. О судьбе еще двоих по-прежнему ничего не известно.

По факту задымления в шахте следователи проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП на шахте «Кальинская» в Свердловской области. Тогда в результате обвала породы пострадал один человек.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Жена внука Пугачевой продемонстрировала «лук» с обнаженным животом
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]