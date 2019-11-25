Спасатели продолжают поиски двух горняков на шахте в Коми

На шахте в Республике Коми в эти минуты продолжается поисковая операция. Спасатели ищут горняков, с которыми пропала связь во время крупного ЧП. На глубине почти в 200 метров во время буровых работ произошло задымление. В этот момент под землей работали 45 человек. Многим из них удалось подняться на поверхность самостоятельно. Трое оказались в ловушке.

На поиски людей брошены все силы. Одного горняка удалось найти. О судьбе еще двоих по-прежнему ничего не известно.

По факту задымления в шахте следователи проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП на шахте «Кальинская» в Свердловской области. Тогда в результате обвала породы пострадал один человек.