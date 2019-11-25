Видео: в Ростовской области наблюдают небывалое обмеление Дона

Масштабные перебои с водоснабжением грозят жителям всей Ростовской области. В регионе наблюдают небывалое обмеление Дона. Уровень реки уже понизился до опасных отметок. Судоходство остановлено. По высохшему руслу теперь гуляют пешеходы.

Не менее печальная ситуация и на Азовском море. Вместо привычных волн — песчаные дюны. Море ушло от берега на сотню метров. В Ростов-на-Дону, Таганрог и другие города уже организуют подвоз питьевой воды.



Почему целый регион превращается в пустыню, разбирался Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вода в Азовском море стала серой из-за наплыва ядовитых медуз.