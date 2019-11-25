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  4. Видео: в Ростовской области наблюдают небывалое обмеление Дона

Видео: в Ростовской области наблюдают небывалое обмеление Дона

, 8:56 Эфирная новость 1 046

В регион организовали подвоз питьевой воды, власти опасаются масштабных перебоев с водоснабжением.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Narten; 5-tv.ru

Масштабные перебои с водоснабжением грозят жителям всей Ростовской области. В регионе наблюдают небывалое обмеление Дона. Уровень реки уже понизился до опасных отметок. Судоходство остановлено. По высохшему руслу теперь гуляют пешеходы.

Не менее печальная ситуация и на Азовском море. Вместо привычных волн — песчаные дюны. Море ушло от берега на сотню метров. В Ростов-на-Дону, Таганрог и другие города уже организуют подвоз питьевой воды.

Почему целый регион превращается в пустыню, разбирался Кирилл Сергеев.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вода в Азовском море стала серой из-за наплыва ядовитых медуз.

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